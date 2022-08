Un'estate da sogno, con Mirko Negri al Cone Club in Sardegna o alla Praja, in Salento? 

17 agosto 2022 a

L'estate 2022 sarà ricordata per sempre da ragazze e ragazzi che finalmente possono di nuovo divertirsi e ballare liberamente. La stagione della ripartenza è memorabile anche per organizza concerti, gestisce discoteche o dà vita a locali che mettono insieme musica e buon cibo.

In quest'ultimo settore, è l'eccellenza a farla da padrone: chi può, almeno in vacanza, non bada a spese. "E' un momento memorabile per il lusso. Cone Club, il nuovo spazio a Baja Sardinia di cui sono consulente strategico, nasce per mettere insieme relax, sole, cucina d'alto livello", spiega Mirko Negri, uno degli addetti ai lavori che da sempre mette insieme personaggi e brand in luoghi da sogno. "Sono tornato in Sardegna dopo tanti anni perché il luogo in cui sorge Cone Club è unico. C'è anche la possibilità di ormeggiare il proprio hot in rada e arrivare qui con i nostri tender".

Dopo aver collaborato con brand come Nikki Beach e Phi Beach ed ospitato ai suoi eventi personaggi come Scarlett Johansson, Al Pacino, Sting, and Spike Lee, Mirko Negri non si fermerà in Sardegna. A Venezia, a settembre 2022, organizzerà un evento che metterà insieme la Biennale d'Arte, il Premio Campiello e ovviamente il Festival del Cinema. Anche in questo caso il livello del luogo scelto, Palazzo Donà dalle Rose, parla da solo, visto che molte scene di The New Pope, la serie di Paolo Sorrentino, sono state girate qui.

E nelle discoteche, amatissime dai più giovani e non solo, cosa sta funzionando? "Piacciono artisti 'puliti', che sappiano stare sul palco e far scatenare in modo positivo", spiega Astrit Kurtaim, che con la sua agenzia Infinity Management organizza i club tour di stelle del pop come Elettra Lamborghini, Ana Mena, Tananai, Mr Rain, Riki, Gemelli Diversi e tanti altri.

E' notevolmente cresciuto anche il livello delle proposte di locali frequentati da chi vive in città o in provincia, ad esempio in Lombardia: River a Soncino (CR), Molo a Brescia, #Costez a Telgate (BG), Coco Beach sul Garda (BS), agenzie come DV Connection sono accomunati da grand numeri, ottimi dj ma anche dalla qualità ed attenzione ad ogni dettaglio dei loro party.

E per le discoteche che fanno scatenare i luoghi di vacanza? Le innovazioni pagano: la Praja di Gallipoli, che già era tra le discoteche estive italiane di riferimento essendo aperta per 60 sere consecutive, dall'estate 2022 si allarga. Fa ballare anche ogni pomeriggio, dalle 18 alle 21:30. Se di notte in console nel club gestito da Musicaeparole salgono superstar come Bob Sinclar, le già citate Ana Mena ed Elettra Lamborghini e dj techno come Marco Carola, fare quattro salti in pista all'ora dell'aperitivo, dopo una bella giornata di sole sulla spiaggia di Baia Verde è davvero rilassante.

Se l'esclusività piace, c'è chi punta sul lusso accessibile, ovvero su proposte che mettano insieme l'eccellenza della proposta culinaria, vini da sogno... e la possibilità di bersi semplicemente uno spritz. Il bello è che tutto questo accade mentre ci si godono show internazionali con 10 artisti sul palco. E' quel che succede al The Beach Luxury Club di Santa Flavia (Palermo), che ha aperto qui dopo il successo di Sharm. Come succede in Egitto, anche lo spazio siciliano nasce come proposta che si aggiunge a ciò che propongono i resort Domina. Anche per Domina, l'estate 2022 è un successo assoluto. "I numeri sono importanti, con ospiti che arrivano da tutto il mondo", spiega Manuel Dallori, Corporate Director di Domina e creatore di The Beach.

Se i dj non mollano, chiudiamo volentieri con un bel ritorno alla musica dal vivo di qualità, quella proposta da gruppi come la Al-B.Band di Alberto Salaorni. Sono specializzati in dinner show che fanno cantare e ballare il loro pubblico, grazie ad un repertorio senza tempo che mette insieme brani molto diversi tra loro: alle grandi hit degli Chic ed ai grandi successi italiani di Lucio Battisti, il ritmo non manca di certo.