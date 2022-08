Alisha Griffanti, la diva del tubo racconta la formula del successo

Francesco Fredella 21 agosto 2022 a

La modella e influencer Alisha Griffanti (la diva del tubo sui social) si sta preparando a condividere con i suoi follower i segreti del suo successo.

Spregiudicata e da sempre motivata a raggiungere fama, successo e soldi, Alisha si è mossa da più di dieci anni per poter conseguire i suoi sogni.

Dopo il successo del primo corso per accrescere il proprio narcisismo, Alisha pubblicherà a fine settembre un nuovo corso online in cui insegnerà l’arte del mestiere alle sue followers.

Infatti, in questo nuovo percorso dedicato principalmente alle donne, Alisha insegnerà alle ragazze come essere determinate a fare soldi e come non guardare in faccia nessuno pur di raggiungere la meta economica prestabilita.

Nei video di Alisha che spopolano su TikTok, lei afferma: “la povertà è uno stato mentale: si viene cresciuti con concetti da poveri e si rimane poveri, ma la nostra mente può essere riprogrammata al fine di ottenere ricchezza”.

Dato che lei ci è riuscita benissimo, e sui social mostra continuamente viaggi e marchi di lusso, non ci resta che attendere questo nuovo corso!