Arisa, "problemi di salute": poi sparisce. Ore di angoscia: cosa sta succedendo

C’è una certa apprensione sulle condizioni di salute di Arisa, anche perché la diretta interessata - di solito sempre molto attiva sui social e nel comunicare con i propri fan - si è chiusa nel silenzio e non ha fatto sapere nulla. La cantante avrebbe dovuto esibirsi domani, venerdì 2 settembre, a Velletri, vicino Roma: il concerto è però stato annullato, come reso noto dagli organizzatori dell’evento.

Perché Arisa non ha detto nulla a riguardo? È questa la domanda che si fanno i suoi fan, dopo che la cantante ha girato l’Italia per tutta l’estate con il suo ‘Ero romantica Little Summer Tour’. Quella di Velletri era una delle ultime tappe della cantante: il 2 settembre avrebbe dovuto esibirsi vicino Roma, mentre il 4 dovrebbe essere impegnata a Terni. Il condizionale a questo punto è d’obbligo, anche se la tappa di domenica non dovrebbe correre il rischio di essere annullata.

“International Music - si legge nella nota stampa - è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”. Non resta quindi che attendere chiarimenti da parte della diretta interessata, che dovrebbe però tornare sul palco già il 4 settembre a Terni.