Arisa senza veli, il backstage del video (estremo)

Bella più che mai. Arisa vince e convince. E' sempre super sexy anche a 40 anni. Sui social va fortissimo e solo pochi giorni fa ha pubblicato uno scatto hot in cui mostra tutto il suo sex appeal. Con un paio di slip color carne si nota tutto l'effetto nude look, che fa salire la temperatura. Il motivo di tutto questo?

La cantante si trova sul set del nuovo video che sta girando (s'intitola Tu mi perdición): si tratta di un pezzo cantato in spagnolo. La sua scollatura è molto audace: mantello e pantaloni a vita in pizzo rosso, capelli lunghi scuri intrecciati. Ed è proprio così che nella clip del singolo Arisa diventa una regina fiabesca che mette tutti d'accordo. Per sempre.

Poi spunta una frase sui social: "Ti ordino di uscire dai miei pensieri, hai giocato sporco con i miei sentimenti per raggiungere i tuoi scopi. Pagherai per ogni lacrima che ho versato e l'amore che ti ho dato tornerà. Non sei altro che un bugiardo. Risorgerò una donna nuova con dentro la tua memoria, come segno ardente di ciò che non vorrò più nella mia vita. Sei la mia rovina, la mia rivelazione...". E in Rete tutti si domandano: che significa tutto ciò? Mistero. Per adesso.