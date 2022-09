Stefania Sandrelli e la rivelazione sul calciatore della Lazio: "Rifiutai e mi pestò"

08 settembre 2022 a

Stefania Sandrelli si racconta. Presente alla Mostra del Cinema di Venezia, l'attrice è tornata sul film Acqua e anice, di cui è protagonista. "Non mi piacciono le saghe, i filoni, ho sempre cercato di fare slalom, amo le sorprese". La Sandrelli non nasconde di sentirsi molto vicina al personaggio di Olivia: "Anche io - confessa a Repubblica - sono stata violentata".

Il fatto risale a tanti anni fa, quando un ex calciatore della Lazio tentò di avere un rapporto con lei: "Ho avuto un'esperienza terribile con un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa. Era il fidanzato di Gigliola, una delle mie migliori amiche, che mi ospitava a casa sua. Disse: 'Facciamo due macchine, ti accompagno io'".

L'attrice ha così accettato: "Vedo che mi viene incontro, mi dice ti aspetto, realizzo che si aspettava di fare se**o e io non volevo nel modo più assoluto. In quella cabina mi ha menato, mi ha gonfiato gli occhi, ha rotto la faccia, le ossa, ero più morta che viva". Subito dopo l'artista ha avuto la forza di confessare il tutto all'amica, che ha pianto con lei: "Mi ha dovuto recludere in una specie di scantinato per non farmi vedere, ha chiamato i carabinieri. Lei non l'ha mai più visto, era una cosa che avevo rimosso, è stata una cosa pazzesca". Anche per questo il ruolo di Olivia le calza a pennello. Lei, un'ex star del liscio, è piena di voglia di vivere, con parrucche, forte e libera. Insomma, un personaggio nel quale l'attrice si rispecchia.