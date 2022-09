Vanessa Incontrada, il vestito che scatena la bufera: insulti vergognosi contro di lei

Francesco Fredella 15 settembre 2022 a

a

a

Purtroppo è successo di nuovo. Vanessa Incontrada è stata presa di mira dagli haters, gli imbecilli del web. O, come direbbe Mentana, i “webeti”. Tutto è accaduto durante l’evento all’Arena di Verona, che ha condotto insieme a Carlo Conti. ”Vanessa Incontrada incinta?”, scrive qualcuno in Rete. Un attacco inutile per davvero. Secondo una parte del web sarebbe tutta colpa del vestito che ha scelto per la serata e che non avrebbe reso giustizia a Vanessa. Non è la prima volta che la Incontrada finisce nel mirino dei “leoni da tastiera”, gente che non vede l’ora di attaccare senza motivo.

Vanessa Incontrada così sul palco? Pioggia di vergognose critiche | Foto

"È brava, simpatica e bella, ma doveva scegliere un abito diverso", scrivono. E poi: "Col massimo rispetto e tatto ma chi cavolo è lo stilista di Vanessa Incontrada, ogni volta abiti che non la valorizzano”. E ancora: "Ma chi la veste Vanessa Incontrada? Vabbè che è ingrassata ma può vestirsi più carina". Messaggi inutili, poco adeguati. Che lasciano, ancora una volta, tutti senza parole: davvero si deve assistere a tutto ciò sui social?

"Perché Giorgia Meloni mi fa molta paura". Vanessa Incontrada, soccorso rosso al Pd: "Da una donna..."

Solo alcuni mesi fa il settimanale Nuovo Tv aveva pubblicato una foto della Incontrada al mare e sono montate le polemiche da parte di chi, addirittura, ha gridato allo scandalo. Eppure, sono state soltanto pubblicate alcune foto senza commenti. Dal punto di vista sentimentale, invece, sembra che sia in crisi con il compagno Rossano Laurini. "Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti", ha raccontato.