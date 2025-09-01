"Pechino Express” va forte in chiaro

Vi proponiamo Tele...raccomando la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (“Pechino Express”) Parte col botto la replica della 12esima edizione di Pechino Express, in chiaro su Tv8 e in onda da venerdì sera. Il reality «che fa il giro del mondo», e che vide la luce in Italia su Rai 2 nel 2012, prevede un percorso avventuroso ricco di sfide dalle Filippine al Nepal, e si conferma uno dei format più riusciti fra quelli in onda sui canali cosiddetti nativi digitali. Ha tenuto davvero il ritmo la puntata trasmessa in prime time e che ha raggiunto il 5% di share medio e toccato punte del 7% con quasi 700mila telespettatori collegati. Un risultato quasi “sinneriano” - considerata anche la ripartenza del campionato di calcio per il programma di proprietà di Sky condotto dall’estroso e geniale Costantino della Gherardesca. Il surreale reality mette in gara nove coppie di concorrenti che si sfidano con l’obiettivo di giungere alla meta con solo uno zaino e 1 euro al giorno mettendo alla prova resistenza fisica e istinto imprenditoriale. Il conduttore non è più un ragazzino, ma in tutti gli indici di gradimento risulta uno dei nomi più apprezzati dai giovani grazie a una conduzione ironica e fresca.