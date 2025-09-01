Libero logo
"Pechino Express" va forte in chiaro

di Klaus Davilunedì 1 settembre 2025
"Pechino Express” va forte in chiaro

CHI SALE (“Pechino Express”) Parte col botto la replica della 12esima edizione di Pechino Express, in chiaro su Tv8 e in onda da venerdì sera. Il reality «che fa il giro del mondo», e che vide la luce in Italia su Rai 2 nel 2012, prevede un percorso avventuroso ricco di sfide dalle Filippine al Nepal, e si conferma uno dei format più riusciti fra quelli in onda sui canali cosiddetti nativi digitali. Ha tenuto davvero il ritmo la puntata trasmessa in prime time e che ha raggiunto il 5% di share medio e toccato punte del 7% con quasi 700mila telespettatori collegati. Un risultato quasi “sinneriano” - considerata anche la ripartenza del campionato di calcio per il programma di proprietà di Sky condotto dall’estroso e geniale Costantino della Gherardesca. Il surreale reality mette in gara nove coppie di concorrenti che si sfidano con l’obiettivo di giungere alla meta con solo uno zaino e 1 euro al giorno mettendo alla prova resistenza fisica e istinto imprenditoriale. Il conduttore non è più un ragazzino, ma in tutti gli indici di gradimento risulta uno dei nomi più apprezzati dai giovani grazie a una conduzione ironica e fresca.

Chirurgo estetico Pechino Express, paura per Giulio Berruti: si bloccano i muscoli in diretta tv

Proposta alla Rai Pechino Express è bello, ma perché non farlo sulla nostra via Appia?

Avanti tutta Pechino Express, "ti investo di gusto": la minaccia choc di Nathalie Guetta a Berruti

Pechino Express, paura per Giulio Berruti: si bloccano i muscoli in diretta tv

Pechino Express è bello, ma perché non farlo sulla nostra via Appia?

Pechino Express, "ti investo di gusto": la minaccia choc di Nathalie Guetta a Berruti

Giulio Berruti, terrore per il fidanzato di Maria Elena Boschi: auto a tutta velocità, "ho rischiato di morire"