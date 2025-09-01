Sarabanda, Marco Briano stupisce: "126mila euro? Cosa ci faccio"

Il game show Sarabanda ha accompagnato gli italiani durante l'estate, andando in onda nel pre-serale di Canale 5 e ottenendo buoni ascolti nonostante la forte concorrenza di Reazione a catena su Rai 1, condotto da Pino Insegno. Tra i protagonisti di questa stagione spicca Marco Briano, vincitore di 126 mila euro grazie alla sua abilità nel riconoscere i titoli delle canzoni nell'ultimo gioco. In un'intervista a Fanpage, Briano ha condiviso dettagli sulla sua vita e sui suoi progetti per il montepremi. Ha dichiarato di voler investire i soldi in una casa, da utilizzare per viverci in futuro o da destinare all’affitto, sottolineando che la vittoria non è stata casuale, ma il risultato del suo talento e impegno.

Briano ha anche parlato del suo legame con i nonni, in particolare con il nonno, figura fondamentale nella sua vita, descritto come un amico, un padre e un punto di riferimento. La passione per il ciclismo, che lo spinge a voler girare l’Europa in camper seguendo il Tour de France, è nata grazie ai pomeriggi trascorsi con i nonni. Ha ricordato un momento speciale in cui, durante un compleanno, ha cantato Il vecchio e il bambino con il nonno, un’esperienza che li ha uniti profondamente. Il nonno, con la sua saggezza, gli ha insegnato ad affrontare la vita con leggerezza.Nell’intervista, Briano ha dedicato la vittoria a Sarabanda principalmente a sé stesso, orgoglioso del suo percorso, e ai suoi genitori, che gli hanno trasmesso valori come umiltà, rispetto ed educazione. Tuttavia, ha espresso disappunto per il comportamento scorretto di un concorrente, Matteo, durante la puntata del 27 agosto. Matteo avrebbe avuto un atteggiamento sgradevole, deridendo le risposte di Briano e addirittura esultando in modo scorretto quando questi ha sbagliato il titolo di una canzone, un gesto che Briano ha definito da “pessimo giocatore”.