Acquaroli sfida la sinistra: "Fanno cinema, hanno paura"

"Sono determinato a completare le riforme avviate. Quella di cui vado più fiero è la riorganizzazione della sanità: con le Ast abbiamo superato un modello centralistico, applicato in passato per contenere i costi. Oggi il tema è rafforzare i servizi in un territorio come il nostro, fatto di tante piccole realtà". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera Francesco Acquaroli , presidente della Regione Marche di nuovo candidato per il centrodestra alle prossime regionali. Però Matteo Ricci l'attacca duramente proprio sulla sanità. "Non è che mistifica - aggiunge -, lui proprio inventa. I dati reali sono questi: nel 2024 facevamo il 10% in più tra prestazioni ambulatoriali e diagnostiche rispetto al 2019, anno pre-pandemia e ultimo quindi riferimento equilibrato. Ma nel frattempo la domanda sanitaria nelle Marche era cresciuta di circa il 36% rispetto al 30% della media italiana".

I suoi avversari l'accusano di essere solo 'una propaggine di Giorgia Meloni'. "Chi mi attacca su questo - prosegue Acquaroli - lo fa solo per minimizzare i risultati storici che abbiamo raggiunto: hanno timore". C'è poi l'inchiesta che ha travolto Ricci, per il Pd con certo un 'tempismo giudiziario' che ha sollevato dubbi. "Affidopoli non ha nulla a che vedere con il voto di settembre. E non intendo sfruttarla in campagna elettorale" va avanti. Come sarà la sfida con Ricci? "Siamo opposti, sia come carattere sia come visione. Io sono molto pragmatico e concreto. Loro fanno cinema, una continua fiction, ma amministrare è un'altra cosa" afferma ancora il governatore della Marche. L'opposizione contesta anche forti ritardi nella ricostruzione post sisma. "Sono dati infondati. Il terremoto è avvenuto 9 anni fa, ma solo negli ultimi tempi c'è stata una vera accelerazione" conclude.