Il Volo, Vanessa Incontrada sul palco: tutti impazziti

Non c'è niente da fare: quando in tv si presentano Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto non c'è alternativa che tenga. Il Volo stravince la gara degli ascolti in occasione della terza e ultima parte di "Viaggio nel tempo", il loro concerto-evento andato in scena a Palazzo Tè a Mantova a inizio maggio e approdato su Canale 5 per tre distinte prime serate, tutte premiate dai telespettatori come peraltro accaduto per il Concerto di Natale a fine 2024 (registrato, però, addirittura nell'estate di un anno fa).

I numeri non mentono: Il Volo conquista 2 milioni e 105mila spettatori con share del 17,2% davanti a Ulisse Il piacere della Scoperta con Alberto Angela su Rai 1 (1.963.000 spettatori e 13,7%). Più staccate le altre proposte: Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3 (1.197.000 spettatori e 7.7%), FBI: Most Wanted su Italia 1 (821.000 spettatori, 5.4%), 100 Minuti di Corrado Formigli su La7 (797.000 spettatori e 4,9%), Quarta Repubblica su Rete 4 (682.000 spettatori e 5,4%), la finale playoff di Serie C Ternana-Pescara su Rai 2 (582.000 spettatori e 3,5%) e Il "Best of" del Giallapashow su Tv8 (496.000 spettatori e 3.3%).

Sui social, come da tradizione per i tre tenori italiani, è stata una raffica di commenti entusiastici. Insieme a loro, hanno trionfato anche almeno due compagne di serata: Vanessa Incontrada, co-conduttrice d'eccezione, bellissima ed elegantissima nel suo abito da sera sbrilluccicante, un trionfo di paillettes, e al centro di gag dolcissime come la pancia accarezzata al prossimo papà Ignazio (molto apprezzata dai fan).

E una Arisa sopra le righe: look "bagnato" e abito con spacco abissale a condire un duetto dall'altissimo impatto emotivo.