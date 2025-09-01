4 di Sera, Bonelli attacca il governo? Kelany lo smonta

Scontro acceso a 4 di Sera Weekend tra Angelo Bonelli, leader dei Verdi e Sara Kelany deputata di Fratelli d'Italia. Bonelli va all'attacco del governo: "In questo momento le famiglie italiane non hanno i soldi per acquistare i libri di testo ai propri figli. Non ci sono sussidi, non ci sono aiuti per le famiglie e questo è molto grave". Parole così dure e soprattutto poco aderenti alla realtà dei fatti da innescare la dura risposta della Kelany: "(Siamo un paese solido, siamo un paese che sta resistendo a decenni di crisi, stiamo vivendo anche un contesto geopolitico, l'avete ben raccontato voi nel vostro servizio, particolarmente difficoltoso e nonostante questo, in tre anni questo governo, nonostante i disastri generati dai governi precedenti, è riuscito a tenere".

"La produzione industriale in Italia è in calo da 2 anni. Oltre 5 milioni di persone in povertà assoluta"



Poi l'affondo su Bonelli: "Ma questo governo non solo è riuscito a tenere, è unanimemente riconosciuto all'estero che sostanzialmente l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che sta crescendo. Noi siamo ben consci di quelle che sono le difficoltà degli italiani, le stiamo affrontando tenendo innanzitutto i conti in ordine, banalmente senza le varie mancette e mancettine, super bonus, reddito di cittadinanza che hanno affossato il bilancio dello Stato, fortemente voluti dai precedenti governi di sinistra,abbiamo sostanzialmente fatto delle leggi di bilancio molto serie, siamo intervenuti ad esempio sul cuneo fiscale, (0:58) rafforzando le buste paga degli italiani". Bonelli colpito e affondato.