Damiano dei Maneskin fuori di sé per il trionfo FdI: "Che giorno è per l'Italia"

La lista dei livorosi nei confronti di Giorgia Meloni vede aggiungere il nome di Damiano David, frontman dei Maneskin. Dopo Elodie, Vanessa Incontrada, Renato Zero e Loredana Bertè, ecco che anche il cantante romano accusa il duro colpo della sconfitta di sinistra. E con un post su Instagram afferma: "Oggi è un giorno triste per il mio Paese". Poi, nel messaggio pubblicato in data 26 settembre, condivide la prima pagina di Repubblica. La testata esce con il titolo "Meloni si prende l’Italia" e mette in copertina la leader di Fratelli d'Italia in un primo piano in bianco e nero.

Il messaggio di Damiano, già chiaro, viene sottolineato dalla scelta di condividere la pagina di Repubblica. Il quotidiano di Molinari non è nuovo ad attacchi ai danni della numero uno di FdI. Proprio a urne aperte, era stato Guido Crosetto (co-fondatore del partito) a denunciare quanto accaduto. Nella giornata di domenica 25 settembre, infatti, il quotidiano pubblicava un articolo dal titolo: "La trama segreta tessuta dalla Meloni con i governatori della Lega al Nord". Nel catenaccio: "Contatti tra Crosetto (FdI) e i presidenti delle Regioni. L'ipotesi congresso per la successione del segretario Salvini".

Nulla di più falso, tanto che l'imprenditore aveva commentato: "Uno legge il titolo ed immagina chissà quali trame, quali strategie. Almeno è quello che ho pensato io dicendomi: 'ma questi proprio non ci stanno con la testa'. Poi lo leggo e scopro di aver visto Zaia, una volta, 20 giorni fa, mentre ero in Veneto. Non lo vedo da anni!!".