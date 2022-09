Meloni vince, Eros Ramazzotti insulta gli italiani: "Ecco cosa siamo"

26 settembre 2022 a

Eros Ramazzotti non le manda a dire. Il cantante di fatto commenta il risultato delle elezioni con un messaggio chiaro che lascia poco spazio all’interpretazione. Il centrodestra come è noto ha fatto il pieno battendo il centrosinistra. Quella di ieri è stata la vittoria della Meloni che dopo anni ha portato la destra al governo insieme alla coalizione moderata che si appresta a governare il Paese per i prossimi cinque anni.

Ma di fatto questo risultato è stato indigesto per Eros Ramazzotti, almeno a giudicare dalle parole usate sui social per dire la sua sulla notte elettorale. E così, proprio il cantante ha affermato: "Siamo esattamente quello che ci meritiamo". In tanti hanno letto in questa frase un riferimento nemmeno tanto velato alla Meloni.

E buona parte del mondo della musica in questa campagna elettorale si è schierato contro la Meloni , basti pensare alle parole di Elodie o di altri artisti. Ora la frase di Ramazzotti riapre il fronte, il suo commento amaro non è certo passato inosservato...