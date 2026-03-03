Affari tuoi, Herbert Ballerina collassa a terra davanti a tutti

"Non gliela dare, non la perdere!": Stefano De Martino urla, ma nel momento clou di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, il disturbatore Herbert Ballerina la combina grossa e collassa letteralmente sul pavimento dello studio.

La gag sembra studiata a puntino per rendere meno "drammatico" il finale di partita. De Martino tira una pallina a Herbert, che però se la lascia scappare subito. Gennarino rapace si avventa, la addenta e scappa, con il povero Ballerina che rotola in terra nel tentativo vano di fermare il cagnolino, tra le risate di pubblico e pacchisti.

"Sono Herbert Ballerina da Campobasso, io so scrivere in coreano: sono un coreografo", aveva esordito il comico molisano. "No, quella è un'altra cosa, lasciamo perdere - commenta il conduttore -. Giorgio sono mortificato, mi perdoni", si rivolge al telespettatore hater solito insultare Herbert ogni sera.

La concorrente è Alessia, pacchista per l'Umbria. "Da Foligno...", annuncia Stefano con Ballerina che annuncia lesto "lu centru de lo munnu". "Ti stavo aspettando", si complimenta il conduttore.

Praticante avvocato, è accompagnata dal fidanzato Francesco. La partita è emozionante, si arriva al termine con da un lato il pacco rosso da 50mila euro, il blu "Gennarino" e il Dottore che offre il cambio. I fidanzatini rifiutano e vanno avanti, scoprendo di avere in mano proprio i 50mila euro. Dal pacco 2 esce Gennarino, ed è festa grande.

"È tornato. L'unico vero signore della tv italiana: Gennarino!!", "Che bellissimo Gennarino nel suo pacco piango", "Gennarino l'anno prossimo sarà co-conduttore di tutte le serate del Festival". Con già in vista Sanremo, insomma, De Martino è avvertito.

