Stefano De Martino al Tg1: "Sanremo? Sto già pedalando"

E' già in clima Ariston, Stefano De Martino. Il neo-annunciato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027 ripercorre, intervistato dal Tg1, le emozioni di sabato scorso, la notte della sua investitura da parte di Carlo Conti. Un passaggio di testimone storico.

"Quando sono entrato all'Ariston l'affetto di quel teatro mi ha preso un po' alla sprovvista. Voglio ringraziare ovviamente la Rai ma soprattutto Carlo perché questo gesto di generosità è un ricordo che porterò per sempre nel cuore con affetto, perché parla molto del professionista che è, ma soprattutto della persona eccezionale che è".

"Sto iniziando a pedalare - ha aggiunto rispondendo alle domande della conduttrice del tg Giorgia Cardinaletti, anche lei al Festival sabato come co-conduttrice della finalissima -. Questa è la fase più interessante, quella di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano del Festival di Sanremo ed è interessantissimo perché in questi 76 anni c'è proprio uno spaccato dell'Italia. Attraverso queste letture è bello vedere tutte le varie interpretazioni e tutti i cambiamenti che ha subito negli anni, perché penso che per scrivere una nuova pagina, che è quello che spero di fare, bisogna conoscere anche tutte le precedenti edizioni".

"E' una bella responsabilità che prendo con entusiasmo - ha proseguito - e soprattutto con molta energia. Questa è la fase iniziale dove si prepara il terreno, si prendono le prime decisioni almeno sulle cose che hanno una gestazione più lunga e quindi stiamo pedalando tutti".

De Martino ha poi risposto ad una domanda su Affari tuoi. "Siamo ormai la playlist degli italiani tutte le sere e abbiamo ovviamente inserito quasi tutti i brani di Sanremo. Sal Da Vinci è entrato di diritto a far parte della nostra playlist. Da qualche giorno stiamo mettendo a punto anche la coreografia del nuovo balletto di Affari tuoi al ritmo di Per sempre sì. Infine la promessa al Tg1. "Appena avrò qualcosa da dire passo da lì - ha detto -. Ci vorrà un po' di tempo ma lo prometto".