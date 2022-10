Vanessa Incontrada, l'attacco alla Meloni: "Spero di vivere in una democrazia"

01 ottobre 2022 a

Vanessa Incontrada, sul settimanale Oggi, prende posizione contro la destra e contro Giorgia Meloni, uscita vincitrice dalle urne. "Mai avere paura di difendere la propria libertà e di accettare quella degli altri", dice l'attrice di origine spagnola in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui anticipa alcuni passaggi dell'intervista. "Stanno emergendo posizioni assurde su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere ormai acquisiti. Mai avere paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate".

Dalla copertina del settimanale Oggi ora in edicola Vanessa Incontrada dice perché, dopo essersi trattenuta per anni, ha deciso di dire come la pensa su diritti e politica: "Oggi non ho più paura del giudizio degli altri e delle etichette che ti cuciono addosso. Penso di vivere in una democrazia - o almeno lo spero - in cui non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite".

L'attrice, che è cresciuta tra Spagna e Italia, mette a confronto i due Paesi: "La tendenza a creare categorie in cui si pretende di rinchiudere gli altri, omosessuali, extracomunitari, è molto italiana. La Spagna ha fatto su diritti e tolleranza un salto che all’Italia non è riuscito. Ora però anche lì l’aria è un po’ cambiata, credo dipenda dalla crescita di Vox: l’estrema destra ha problemi con la libertà".