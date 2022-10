Countdown per Ligabue in collegamento su RTL 102.5 dall'Arena di Verona per un annuncio importante

Francesco Fredella 04 ottobre 2022 a

Ligabue, giovedì 6 ottobre 2022, si collegherà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 nel corso della "Suite 102.5" (il programma che va in onda a partire dalle 21, condotto da Armando Piccolillo, Diego Zappone e Simone Palmieri).

Il grande Ligabue, durante la serata, sarà in concerto all'Arena di Verona ed entrerà nelle case degli italiani nel corso della sua esibizione live, grazie alla prima radiovisione d'Italia.

E' partito il conto alla rovescia. Nel corso della serata, Ligabue regalerà agli ascoltatori di RTL 102.5 l’ultima parte del concerto live in radiovisione e poi farà un annuncio importante. Rimanete connessi.

