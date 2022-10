Carolina Benvenga, la star di You Tube debutta a teatro: tour a Natale per i suoi piccoli fan

06 ottobre 2022 a

Direttamente dalla tv in teatro per le feste di Natale. Così la famosa Carolina Benvenga, attrice e conduttrice della tv dei ragazzi, cantante, star di Youtube con 700 milioni di visualizzazioni, annuncia il suo tour. La partenza è prevista per il 18 dicembre al Palapartenope di Napoli, con lo spettacolo "Un Natle favoloso... a teatro", scritto dalla stessa Benvenga con la regia di Morena D’Onofrio. All’allarme per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d'avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno.

Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. "Dopo gli ultimi due anni sentivo forte il bisogno di creare occasioni di incontro con i bimbi fuori dagli schermi, in un luogo speciale, nuovo anche per me e non esiste posto più suggestivo del teatro, soprattutto in un periodo magico come quello natalizio. Sarà molto emozionante, non vedo l'ora!", afferma la Benvenga.

Dopo il tour proseguirà il 23 dicembre al Teatro dal Verme di Milano; il 26 dicembre al Politeama Greco di Lecce; il 27 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma; il 29 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania; il 30 dicembre al Teatro Golden di Palermo; il 2 gennaio al Tuscany Hall di Firenze; il 3 gennaio al Teatro Duse di Bologna; il 5 gennaio al Teatro Orfeo di Taranto e 8 gennaio al Teatro Colosseo di Torino.