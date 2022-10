Franco Gatti dei Ricchi e poveri morto a 80 anni: la sua tragedia familiare

18 ottobre 2022 a

Lutto nel mondo della musica italiana: è morto a 80 anni Franco Gatti, l'indimenticabile "Baffo" dei Ricchi e poveri. Genovese dalla simpatia travolgente, aveva fondato il gruppo, tra i più fortunati e iconici del pop nostrano negli anni Settanta e Ottanta insieme ad Angelo Sotgiu e le due voci Marina Occhiena e Angela Brambati, diventando nel giro di pochi anni in qualche modo gli "Abba" italiani.



Nel 2015, dopo 50 anni di carriera, la decisione di abbandonare le scene per dedicarsi alla famiglia e a una dimensione privata. Decisiva, forse, la tragedia che ha segnato la sua ultima parte di vita: la morte, tragica e prematura a soli 23 anni, del figlio Alessio nel febbraio del 2013: il ragazzo fu stroncato da una bravata, un mix di cocktail ed eroina poi risultato fatale. Da quel momento, nelle sempre più rare apparizioni televisive, Gatti non ha mai fatto mistero del suo enorme dolore, spendendosi in parole di grande forza: "Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia", aveva spiegato il musicista qualche anno fa in studio da Caterina Balivo a Vieni da me, escludendo però che il ragazzo facesse ricorso abituale a droghe, pesanti o leggere che fossero.