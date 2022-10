Ambra Angiolini, "dissociare da cosa?": schiaffo alla sinistra, gode la Bernini

26 ottobre 2022 a

Nel giorno del giuramento Anna Maria Bernini ha scelto T'appartengo come colonna sonora. Il neo ministro dell'Università ha pubblicato su Instagram l'impegno preso davanti a Sergio Mattarella. La colonna sonora del video? Proprio la canzone di Ambra Angiolini. Una scelta però che le è valsa qualche critica, al punto da costringere la senatrice di Forza Italia a rimuovere il post. "Mi è spiaciuto che la Bernini prima abbia scelto di mettere come colonna sonora della sua storia Instagram la mia canzone T'appartengo e poi, viste le critiche sui social abbia cancellato il post. Quando fai un guaio devi prenderti le tue responsabilità e tirare dritto", ha commentato l'attrice alle colonne della Stampa.

A maggior ragione se il brano, con "E adesso giura, adesso giura/Adesso giura che non hai paura", calzava a pennello. "La Ministra - la difende la Angiolini - era felice ed evidentemente non ci ha pensato un secondo e si è buttata su T'appartengo. Alcuni brani diventano importanti per la gente a prescindere e rendono felici le persone quando li ascoltano; è stato un attimo di divertimento. Per me è stata una bella cosa anche perché è una canzone che porta gioia".

Unica pecca? Non percepire neppure un centesimo per la canzone. "Mi è dispiaciuto - ammette - che da piccola (la canzone è del 1994, ndr) non avessi avvocati che potessero gestire certe cose; mi sarei assicurata anche qualche diritto di sfruttamento del pezzo dal quale non guadagno un euro. Se lo avessi fatto con quei soldi avrei potuto comprarmi delle case". Ma al di là della rimozione o meno, la sinistra non si è smentita. Ed ecco che in tempo record sui social sono affiorate richieste affinché la Angiolini si dissociasse. Appelli su cui l'attrice preferisce sorvolare. D'altronde, "da cosa mi dovevo dissociare?", va chiedendo, "Andava bene così e se fossi stata nella ministra non avrei cancellato nulla".

