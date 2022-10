Video hard allo stadio: dalle telecamere di sorveglianza...

29 ottobre 2022 a

Un blitz solitario (o quasi) nello stadio vuoto. Solo un telefonino (o una videocamera?) a riprenderla: e 5 minuti spinati, spintissimi, di autoerotismo, da regalare poi ai suoi follower in rete. Manu Fox, popolare attrice a luci rosse brasiliana, ha dato scandalo "barricandosi" nello stadio Brinco de Ouro, casa della squadra del Guarani (club che oggi milita nel campionato brasiliano di Serie B) per registrare la piccantissima clip.

All'oscuro di custode e dirigenti sportivi, la procace signorina si è seduta sui gradoni popolari dell'impianto, vestita con un abitino cortissimo "pronto all'uso", che lasciava davvero poco all'immaginazione dei suoi tifosi, pardon ammiratori. Particolare il "tema" del video i questione: secondo un sito web per adulti che lo ha condiviso, Manu Fox si sarebbe calata nei panni (succinti, per la verità) di una tifosa intenta a godere, letteralmente, per l'imminente inizio dei Mondiali di calcio. Immaginiamo al riguardo la faccia soddisfatta degli emiri del Qatar.

La pazzia pallonata potrebbe però costarle carissima. Il Guaranì infatti ha già annunciato una inchiesta interna per accertare fatti ed eventuali responsabilità di tesserati e dipendenti che potrebbero aver favorito l'ingresso della audace ospite. Qualcosa in più si capirà visionando le immagini riprese alle telecamere di sorveglianza dell'impianto. Mai, è il caso di dirlo, così esplicite. Altro che Var.