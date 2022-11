Locali e divertimento: il periodo d'oro continua per Circus, Cenando & Ballando DV Connection, Cire, Circo Nero Italia

14 novembre 2022 a

Dopo i successi assoluti dell'estate, il divertimento italiano continua a far fare tardi col sorriso a centinaia di migliaia di ragazzi, ogni weekend. Non se ne parla quasi, sui media, se non quando il divertimento prende strade da sempre illegali come il rave di Modena. Ma la sostanza è che i giovani italiani, dopo la pandemia, escono più spesso. E si divertono senza far danni, anzi facendo, come si dice, girare l’economia. I concerti dal vivo sono in boom, i ristoranti con musica pure. E anche gli organizzatori di party più attenti stanno mietendo un successo dietro l'altro.

"Il 26 novembre la mia agenzia DV Connection festeggia 10 anni di party con un evento 'segreto' ispirato al capolavoro di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut", spiega Damiano Vassalli, organizzatore che da sempre fa divertire la zona che va dal Garda a Bergamo, d'estate e d'inverno. La location dell'evento è il Castello degli Angeli di Carobbio (BG), che già dal nome è un luogo da sogno. Non è l'unico evento che in questo periodo Vassalli propone, sempre puntando su qualità assoluta, stile e divertimento. Il 7 dicembre ecco L'Età dell'Oro, un party remember all'Oro Nero di Nembro (BG), mentre il Capodanno lo si vive al Ranch, ovvero a La Rosa Bianca di Zanica.

"Ad Halloween i miei performer hanno fatto scatenare 5 eventi diversi, ma avrei potuto aggiungerne almeno un altro paio. Non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste perché sul palco da sempre Circo Nero Italia porta solo artisti che puntano all'arte, non solo all’effetto che passa. Passano la vita a curare ogni dettaglio, ecco perché emozionano". Duccio Cantini, coordinatore di un party che prende vita in format sempre diversi: Circo Nero Classic, Circo Revolution, Woodoo. "Ogni festa mette in scena la notte, la sua eccellenza e anche, a volte, la sua oscurità”, spiega.

Tra le tendenze di questo autunno / inverno '22 - '23, sono senz'altro in crescita le cene musicali, in cui, anche se non sarebbe del tutto educato, si mangia mentre si canta. Cenando & Ballando, evento nato a Como, in realtà, propone eventi di questo tipo da circa vent'anni. Il party torna a Como, al Ristorante Platea per quattro attesi eventi di fine anno (11 e 25 novembre, 9 e 23 dicembre). Alla parte musicale pensano come sempre Cucky & Icio. Cucky, uno dei più esperti dj italiani, da sempre fa ballare il Nord Italia con un sound molto personale. Al microfono invece c'è Icio, capace di fare cantare e regalare energia a chiunque.

E la bellezza? A quella pensa Royal Management, agenzia creata dal veronese Icio Franzoni, che da sempre collabora solo con club ed organizzatori di riferimento mettendo sul palco modelle, modelli e performer professionisti che fanno spettacolo sempre, non solo di notte, al Papeete Beach, Villa Bonin, #Costez (…), ma pure di giorno, regalando magia in fiere ed eventi di ogni tipo. “Organizzatori di eventi e titolari di locali di qualità, dopo la pandemia, non accontentano più", spiega Icio. "L’attenzione alla qualità è prioritaria, per tutti coloro che lavorano in modo sensato e professionale. Ovviamente, c'è chi fa scelte diverse, ma è probabile che non duri”.

Tra i professionisti italiana della musica in maggiore crescita all'estero c’è poi il romagnolo Mitch B., che negli ultimi mesi si è esibito ad Amsterdam, ad Ibiza e pure a Nantes, pubblicando musica con la prestigiosa Jango Records. Ogni giovedì è al Tribeca di Ravenna, mentre la domenica si sposta a Faenza, al Giradischi. Tutto questo non accade per caso, perché dietro al sorriso ed alla modestia di Mitch B. c'è anche tanto lavoro sulla musica, tutta quanta. Da sempre pubblica e mixa anche musica chill out e recentemente, da bravo romagnolo, ha remixato "Il mio cuore batte", una canzone interpretata da Roberta Cappelletti, una star del liscio.

Tra gli esempi di maggior successo in Italia c'è poi il gruppo che segue non uno ma tre locali situati tra Brescia e Cremona, ovvero Circus Beatclub, Molo e River House. Antonio Gregori coordina un team formato da professionisti ed artisti che sanno dare il meglio in tanti eventi molto diversi tra loro: Rehab, che al Circus prende vita il giovedì, mette in scena sound hip hop internazionale, mentre nello stesso locale arrivano anche protagonisti della scena house come Stefano Pain o Samuele Sartini. "Ho la fortuna di lavorare con team molto forti che non hanno mai smesso di far ricerca ed investire in intrattenimento di altissima qualità. Chi ha sempre ragionato con questa mentalità oggi, sempre con fatica, sta raccogliendo frutti preziosi", spiega Davide Briosi, sul palco dietro al microfono semplicemente Brio, uno dei protagonisti della Circus family.

Come Brio, anche Marco Ciresola, sul palco Cire, non lavora solo di notte. Intrattenitore, vocalist, professionista attivo in diversi settori (ad esempio, è voce ufficiale e testimonial della Federazione Italiana Fitness). "Chi davvero sa coinvolgere il pubblico oggi non si 'issa' ad un livello superiore rispetto al pubblico, spiega Cire. "Non sono un divo di Hollywood, né un cantante o un performer, bensì una persona che parla al microfono, e deve coinvolgere altre persone. Tutto qui”.