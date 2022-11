Le Iene, orgasmo in diretta: sotto la scrivania... video proibito

23 novembre 2022 a

Uno "scandaloso" servizio a Le Iene, con l'inviata Veronica Ruggeri che scandaglia il mondo del piacere femminile. Prima consulta la sessuologa Marina Anzil per scoprire il confine tra tabù culturali, leggende metropolitane e verità scientifiche dei sex toys.

I "gingilli" privatissimi e spesso avvolti da un indicibile senso di colpa diventano così oggetto di test dell'irriverente programma di Italia 1. La Ruggeri arruola nove donne vip, attrici, presentatrici e influencer, e le sottopone al nuovo sex toy "2 in 1" che, testuale, "promette di far raggiungere l'orgasmo in 30 secondi". La domanda, a questo punto, è: funziona davvero? A rispondere, tra le altre, provano Maria Teresa Ruta e Marika Fruscio. Dopo qualche incertezza iniziale sulla "natura" dell'aggeggio, non proprio intuitiva, si parte all'esecuzione pratica.





Le "cavie" si siedono dietro a una scrivania e, sotto, mettono all'opera l'insolito vibratore. Prima prova: leggere una poesia di Alda Merini. C'è chi ansima, chi trema, chi si irrigidisce. Dopo qualche minuto, però, la Ruta molla: "Per me è fondamentale avere un partner...". Bocciato. Chi resta, però, inizia a sentire "effetti imprevisti". Gran finale con l'orgasmo, vero e prolungato, per tre signore tra cui Marika Fruscio: testa reclinata, lingua tra i denti, scene alla Harry ti presento Sally.