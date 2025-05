Garlasco, ecco chi è il superteste

A viso aperto. Maglietta nera sotto a un maglioncino di lana che sembra sferruzzato a mano, occhi chiari, testa calva. Si chiama Gianni Bruscagin il “supertestimone” del caso Garlasco. Sceglie di uscire dall’anonimato, adesso, e lo fa in un’intervista che va in onda ieri sera nel corso della trasmissione tivù Le Iene, su Italia1. Il servizio è lungo e ripercorre le tappe del delitto di Chiara Poggi e lui, Bruscagin, è sicuro della sua versione (che, peraltro, non è nuova). L’ha già raccontata tempo fa, ha spiegato di essercisi ritrovato nel mezzo per caso (era andato in ospedale a trovare un amico e, proprio in quell’istante, una cugina che era presente stava riferendo quel che poi lui ha riportato all’avvocato della famiglia Poggi, alle forze dell’ordine e al giornalista Alessandro De Giuseppe, nell’ordine), ha ammesso di aver capito subito che «quella era una cosa troppo grande per me».

Nella sua testimonianza ci sono degli elementi di incertezza: non tanto per il contenuto (che è preciso, non foss’altro perché Bruscagin, a un certo punto, tira fuori di tasca tre foglietti scritti a mano, la data con cui iniziano è chiaramente leggibile: 13-8-2007, il giorno del delitto) e nemmeno per la perplessità che qualcuno ha sollevato di recente circa la tempistica delle sue dichiarazioni (come abbiamo già scritto, non è la prima volta che il racconto di questo signore dalla voce pacata e dalla cadenza non troppo pronunciata viene a galla, sia sulla stampa che nell’ambiente degli investigatori), il dubbio principale con cui si deve scontrare è che il suo è un racconto indiretto e che, non bastasse, entrambe le due persone delle quale riporta le parole, sono morte da anni. Il particolare non è secondario, non lo è specialmente se la prospettiva è quella di un procedimento giuridico basato su prove dibattimentali: ma quello è un problema che si porrà (se si porrà) quando sarà il momento. Per ora valgono quei foglietti a quadretti di un mini bloc-notes, riempiti con una penna blu, stampatello maiuscolo, distinti l’uno dall’altro con un numerino cerchiato in alto a destra. Uno, due, tre. «Ho scoperto che in questo giorno alle ore 13 una delle gemelle Cappa si trovava davanti alla casa vecchia (disabitata) credo della nonna...». Il resto lo conosciamo, in breve è la ragione per cui la procura di Pavia ha fatto dragare, qualche settimana fa, la roggia di Tromello, nella spiegazione più articolata è un giro che comincia con l’inchiesta bis a carico di Andrea Sempio, si allarga a possibili scenari ancora da vagliare a tutto tondo e tira in ballo detti e non detti, voci di paese e piste (all’epoca) scartate.