Ballando, Selvaggia Lucarelli stronca Carolyn Smith: Carlucci nei guai

Ormai è scoppiata la guerra nella giuria di Ballando con le stelle, su Rai uno, tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. La prima, giornalista, esprime giudizi sulle impressioni e sul sentimento, la seconda, che è una coreografa, oltre che giurata storica del programma condotto da Milly Carlucci, dà dei pareri prettamente tecnici. E quasi mai le due si trovano d'accordo.

Tanto ormai sembra che fra loro ci sia una vera e propria sfida a suon di scontri in diretta. Memorabile quello sulla esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Carolyn Smith, infatti, ha detto che Selvaggia non può insegnare agli altri le regole del ballo, non essendo una professionista. Mentre su Lorenzo Biagiarelli, compagno della Lucarelli, invece, ha espresso un parere personale neanche troppo cattivo.

Tant'è, Selvaggia si è sentita offesa e in una storie postata sul suo profilo Instagram ha risposto alla nemica giurata: "Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora", ha scritto la giornalista che ha anche riportando alcune frasi pronunciate dalla Smith.

Da parte sua Carolyn in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato - non bene ma neanche malissimo - di Selvaggia Lucarelli e di Lorenzo Biagiarelli.