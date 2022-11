Ballando, Paola Barale: "Mi hanno chiesto certe cose...", rivelazione piccante

25 novembre 2022 a

Paola Barale è stata eliminata da Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl ha tirato le somme di questa esperienza e ha risposto al suo maestro, Roly Maden, che l’ha definita lenta nell’imparare. “Spero nel ripescaggio - ha dichiarato - temo di essere un diesel. Roly ha avuto un’uscita infelice ma credo sia dovuta alla scarsa padronanza della lingua italiana”.

“Il fatto - ha spiegato la Barale - è che nel ballo mi viene chiesto di avere degli atteggiamenti che sono lontani da me, come l’essere sensuale... sono stata in difficoltà ma siccome le sfide mi piacciono, mi diverto molto. Però, ripeto, sono tutte cose anni luce lontane da me”. Insomma, l’esperienza è stata generalmente positiva per la showgirl: “Ho ritrovato l’entusiasmo di quando ho cominciato a lavorare. Sono entrata in una macchina meravigliosa, capitanata da Milly Carlucci e piena di tanti professionisti”.

La Barale non si aspettava però che sarebbe stato così faticoso affrontare il talent show di Rai1: “Ammetto che non credevo fosse così faticoso: è come andare dallo psicologo ogni volta, nel tentativo di superare dei paletti interiori che nemmeno immaginavo di avere, io che mi sono sempre descritta come una donna libera. Ho deciso di continuare con la danza anche una volta finito lo show, anche se non sarà la stessa cosa: qui è come se avessi un esame settimanale in cui dare tutto”.