Gigi e Andrea, Gigi Sammarchi oggi: "Come voglio passare gli anni che mi restano"

Gigi e Andrea - mitico duo della tv italiana - sono stati ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai uno dove hanno ripercorso le tappe principali della loro amicizia e della loro carriera. Dopo vent'anni lontano dagli schermi Gigi Sammarchi - che oggi ha 73 anni - aveva ricominciato a recitare nel film Benvenuti in amore di Michele Coppini e come guest star in un episodio de L'ispettore Coliandro.

Ma ora Gigi è di nuovo fuori dalle scene: "Non ho fatto nessuna fine particolare, ho deciso di fare altre cose e di non dedicarmi solo allo spettacolo. Mi sono un po' ritirato, ora vivo in Spagna, mi piace molto. Ho deciso di passare gli ultimi anni che mi restano, spero tanti, in quel posto. Corro tra i dieci e i quindici chilometri al giorno".

Entrambi bolognesi, Gigi e Andrea hanno debuttato in tv nel 1978 su Rai 1 con lo spettacolo legato alla Lotteria Italia Io e la Befana, insieme a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Nel 1980 sono nel cast del programma televisivo di Rai 2 C'era due volte e debuttano al cinema, seppur in ruoli differenti, nel film a episodi Qua la mano, di Pasquale Festa Campanile. Poi negli anni Ottanta decollano e in tv partecipano ai programmi Hello Goggi, Premiatissima, Grand Hotel, Festival più la serie Don Tonino. Al cinema i loro film sono dei cult: Acapulco, prima spiaggia... a sinistra, Se tutto va bene siamo rovinati, L'allenatore nel pallone, Mezzo destro mezzo sinistro, I pompieri, Il lupo di mare, Rimini Rimini.