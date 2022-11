Anna Falchi, bikini bollente: la foto da bollino rosso

26 novembre 2022 a

Anna Falchi si è presa una piccola vacanza e ha allietato i suoi follower con uno scatto pazzesco che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La conduttrice de I Fatti Vostri infatti si è dedicata qualche giorno di relax a Sharm el Sheik in Egitto dove si sta godendo il sole, le calde temperature e il mare. Eccola quindi mentre si lascia sedurre dalle meraviglie d’Egitto.

La Falchi quindi si mostra in un esplosivo bikini rosso scuro mentre prende il sole sulla sdraio in spiaggia. Il generoso décolleté è in primo piano come il suo viso coperto da un paio di occhiali neri da sole da diva. Inutile dire che il post ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti pieni di complimenti per la bellissima e sensuale conduttrice.

"Mi prendo un po’ di ombra ma l'aria di mare fa sempre bene. Un bacio a tutti voi che mi seguite", ha scritto la Falchi a corredo della fotografia. La conduttrice è riuscita a prendere una vacanza perché la programmazione de I Fatti Vostri, trasmissione che conduce al fianco del giornalista Salvo Sottile, è stata stoppata per lasciare spazio alla messa in onda dei Mondiali di calcio Qatar e riprenderà martedì 29 novembre 2022.