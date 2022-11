Alessandra Celentano, "casta da 13 anni perché...": la rivelazione choc

26 novembre 2022 a

a

a

"Questa notizia ha creato uno scompiglio bestiale": Alessandra Celentano, ospite del Maurizio Costanzo Show su Canale 5, è tornata a parlare della sua castità, rivelando i motivi che l'hanno portata a stare sola per circa 13 anni. Seduto accanto a lei in studio, Cristiano Malgioglio ha commentato: "Beata lei". Ma la maestra di Amici, una delle più temute nel programma di Maria De Filippi, ha controbattuto: "Sono del pare che piuttosto che accontentarsi è meglio "piuttosto". La verità è che sono un po' difficoltosa e allora non mi accontento".

"Ma che cosa scrivi?". Questo è troppo pure per Maria De Filippi, caos in studio

La Celentano aveva parlato per la prima volta di questo argomento nello studio di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2: "Sono casta da 13 anni. Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile". L'insegnante di danza aveva ammesso anche di essere abbastanza "deludente" dal punto di vista delle trasgressioni: "Ai miei tempi ero tutto fumo, perché ero sveglia, spigliata, accentratrice, e niente arrosto. Piacevo, ma adesso mi sento un po' decrepita".

Ilaria D'Amico? Pur di evitarla, Francesca Fagnani... voci esplosive in Rai

Poi, incalzata da un incuriosito Maurizio Costanzo, la Celentano ha parlato anche del suo rapporto con lo zio Adriano Celentano: "Siamo molto legati e mi critica sempre. È molto attivo, mi segue e io non posso che ascoltare i suoi consigli e anche le sue critiche".