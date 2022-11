Fabrizio Moro, "perché sono finito in analisi": una dolorosa confessione

30 novembre 2022 a

"Vivevo nelle case popolari di San Basilio, in un appartamento che era un loculo, di 25 metri quadrati": Fabrizio Moro parla della sua infanzia in periferia. Intervistato dal Corriere della Sera, però, il cantante ha detto anche che non è stato un periodo brutto della sua vita: "Per me è un punto di forza. Bisogna smettere di pensare che siano luoghi disastrati in cui crescere". E ancora: "Le difficoltà economiche c’erano. Ma ho sempre dato poca importanza ai soldi anche quando non ne avevo". Adesso, comunque, ha confessato di avere qualche problema con le case: "Per ’sta storia delle case sono finito in analisi. Ne ho cambiate quattro in sei anni. Vorrei restare ma ci sono cose che mi mandano in paranoia. A Formello ho scoperto che sopra il mio tetto volavano gli aerei per Fiumicino. Un’altra volta avevo un vicino strano che rompeva quando suonavo".

Parlando della sua carriera e del suo percorso artistico, il cantante ha fatto riferimento anche a un incontro che lo ha segnato nel profondo, quello con Renato Zero, che a settembre lo ha invitato sul palco del Circo Massimo: "Mi piace Renato. Ma quando abbiamo fatto le prove era pignolo, fermava l’orchestra ogni tre secondi. Ho sbroccato: 'Rega’ io la voce la butto un po’ lì'. Renato mi si è avventato contro: 'Non mi far sentire queste cose. Tu devi cantare'. Ho imparato più in quelle due ore di prove che in dieci anni di concerti".

Spazio, poi, al suo rapporto con Ultimo, noto cantante italiano. È stato proprio Moro a "scoprirlo" dandogli la possibilità, quando ancora non lo conosceva nessuno, di aprire il suo tour nei Palasport: "Era meglio se stavo fermo - ha commentato ironicamente l'artista - è diventato famoso come Michael Jackson. Gli dico: ti invidio, in me hai un fratello maggiore che io non ho mai avuto". Infine un accenno a Ligabue: "Lo stimo, è uno tosto, ma incute un po’ di timore", e a Verdone: "Gli vojo bene. L’ho conosciuto a un concerto degli Stadio".