Chiara Ferragni, la foto che spaventa i fan

01 dicembre 2022 a

a

a

Solleva polveroni in ogni modo e con qualsiasi look, Chiara Ferragni. L'imprenditrice fashion e influencer pubblica su Instagram alcune sue foto da Le Meurice, location ultra-lussuosa di Parigi: abito da sera nero super aderente, tacchi a spillo vertiginosi, abissale scollatura laterale con scorcio malandrino su tatuaggi e décolleté, schiena nuda e niente reggiseno. Ma a far discutere questa volta non è la mise estremamente sensuale scelta dalla moglie di Fedez. No, fan, follower e semplici curiosi si domandano se la diva di Crema non nasconda in realtà qualche guaio di salute.

"Museo chiuso, c'è Chiara Ferragni coi figli": scandalo a Milano





Il terreno è scivolosissimo e la materia, come ovvio, è blindatissima dalla privacy. Su queste cose non si scherza, dunque, e anche se siamo dalle parti del gossip il timore di molti sui social è che Chiara sia troppo magra, probabilmente per troppo stress da lavoro. Ma ad attirare l'attenzione e i timori degli utenti di Instagram è un dettaglio in quelle foto parigine: un cerotto bianco sul braccio sinistro della Ferragni.

A tempo di record sono iniziate a spuntare le teorie più disparate. C'è chi parla di "regolatore ormonale", chi azzarda l'ipotesi di una protezione per un nuovo (piccolo, va detto) tatuaggio, oppure la quarta dose di vaccino contro il Covid. Fatta, evidentemente, pochi minuti prima... Dalla diretta interessata, come ovvio, nessuna conferma né smentita.