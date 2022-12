Ballando, Selvaggia Lucarelli estrema contro Costamagna: "Ora pure le mute..."

01 dicembre 2022 a

Non si chiude lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle. Il casus belli, come vi abbiamo raccontato, è stata la cirtica della Lucarelli contro Iva Zanicchi. La giornalista ha infatti definito "squallido" il suo percorso artistico nel programma che a dire della Lucarelli sarebbe sfociato nella volgarità di alcune barzellette raccontate in studio.

La Costamagna ha difeso la Zanicchi attaccando la Lucarelli ma di fatto è arrivata la replica, durissima, della giornalista: "Ma poi sapete qual è il bello? Che io non mi aspettavo niente. Il silenzio di tutti, uomini e donne, non mi ha sorpresa. Conosco il sistema, difendere me era disturbare il programma, e ognuno sta ben attento al suo posto, specie in vista di ripescaggi. Se poi ci aggiungi che a molti sto sul cazzo... Non avevo alcuna aspettativa. Ma che adesso si facciano le crociate femminili per 'in certi momenti un po' squallido' e che queste mute ritrovino improvvisamente la parola, beh, ha dell'incredibile".

Parole pesantissime che di certo faranno discutere e riaccenderanno le polemiche sul programma in vista della fase finale. Infine la controreplica della Costamagna: "Spazio insulti e offese gratuite. Per tutti coloro che mi vogliono... male: sfogatevi qui, non intasate altri post, che coinvolgono anche altre persone", ha tuonato sui social.