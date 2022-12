Chiara Ferragni, "50 euro per una foto con lei": scatta un assurdo linciaggio

Francesco Fredella 01 dicembre 2022 a

a

a

Chiara Ferragni, diva indiscussa dei social, adesso deve fare i conti con una nuova polemica. Strana, assurda. Tutto è legato ai selfie a pagamento durante una tappa a Palermo per la presentazione dei suoi nuovi prodotti. In Rete adesso scoppia un caso. Ma cosa è accaduto? In pratica, la Ferragni è arrivata a Palermo per lanciare i suoi prodotti e per incontrare 60 persone che si sono aggiudicate la possibilità di scattare un selfie con lei.

Secondo quanto riporta il sito DiLei.it, diretto da Barbara Del Pio, ci sarebbe un costo di accesso all’evento. La somma? Cinquanta euro. Insomma, cinquanta euro per avere la possibilità di una foto con Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni "vestita" così al concerto di Max Pezzali: tutti sconvolti | Guarda

Ma tutto, dopo poco tempo, è stato spiegato da portale PalermoToday, che raccontato come sono andate le cose. Si tratta di 50 euro per acquistare i prodotti e non per un selfie con la pioniera degli influencer. Tra l'altro i 60 fortunati hanno avuto la possibilità di ricevere un biglietto gratta e vinci per incontrare la Ferragni. E' bastato tutto questo per scatenare una polemica inutile.

Intanto, la moglie di Fedez si prepara al Festival di Sanremo - condotto da Amadeus (che è anche il direttore artistico). Per Chiara si tratta di un debutto vero e proprio in tv in quel teatro che fa tremare tutti. Anche i big. Ci sarà anche Fedez in prima fila? Probabilmente sì, visto che i due sono più uniti che mai. Il pubblico attende con ansia la discesa dalle scale di Sanremo della Ferragni, la vera influencer per antonomasia.