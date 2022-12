Pamela Prati, furia contro Silvia Toffanin: "Ma chi ci crede?", il retroscena

03 dicembre 2022 a

a

a

La notizia delle ospitate saltate di Pamela Prati nelle varie trasmissioni televisive come riportato da molti media nei giorni scorsi che avevano ripreso una spifferata della pagina Instagram The Pipol non sarebbe veritiera. Secondo quanto riporta una fonte della ex concorrente del Grande Fratello vip, in realtà sarebbe stata la Prati a rifiutare l'invito a partecipare a Verissimo dopo le dichiarazioni di Silvia Toffanin durante l'intervista a Orietta Berti. Insomma, è stata la showgirl che "si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito”.

"Bisogna insegnarglielo". Toffanin, stoccata clamorosa: con chi ce l'ha

La conduttrice di Verissimo ha fatto delle domane alla cantante - che è anche opinionista - sul Gf vip la quale si è spesso scontrata più volte con Pamela Prati. In realtà, Orietta Berti peraltro non era stata dura con lei durante l'intervista, anzi, aveva chiarito di non avercela con lei e per la sua storia personale le era vicina col cuore ma non poteva crederle con la testa. "Ma nemmeno io ci credo. Ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…", ha commentato la Toffanin.

"Bisogna insegnarglielo". Toffanin, stoccata clamorosa: con chi ce l'ha

Parole che hanno mandato su tutte le furie la Prati che quindi avrebbe rifiutato di andare ospite a Verissimo. Anche perché il 26 novembre, durante l’intervista a Marco Bellavia ha lanciato una seconda frecciata alla showgirl.