Verissimo, Ornella Vanoni spiazza la Toffanin: "Morte vicina"

"Io vivo sola da tanti anni. L’ultima storia è stata una delusione, colpevole io per aver scelto una persona sbagliatissima e quindi ho scelto di stare sola, ma a volte mi manca una carezza, la condivisione. Mi manca una persona con cui fare piedino piedino, culino culino. Però ho tanti amici": Ornella Vanoni si è confessata nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5.

La cantante ha parlato in modo schietto non solo della vita: "La morte per me è vicina, ho 90 anni, ma non voglio morire troppo vecchia, troppo tardi. Io voglio vivere finché io regalo alla vita qualcosa e la vita mi dà. Il giorno in cui io non offro più e la vita non mi dà più allora… Ho vissuto una vita felice". Poi, ironicamente, ha aggiunto: "Avevo chiesto a Beppe Sala (sindaco di Milano, ndr) di dedicarmi una aiuola. C’è il teatro Arcimboldi a Milano, ho chiesto che fosse messo il mio nome ma per farlo devo prima morire". Mentre sulla Laurea ad honorem alla statale di Milano, ha rivelato di essere "emozionatissima".