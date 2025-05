Verissimo, Mattia Zenzola in lacrime per il papà: "Ho paura"

"Papà ha avuto problemi di salute": non un periodo facile per il ballerino ed ex vincitore di Amici, Mattia Zenzola, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 insieme alla fidanzata Benedetta Vari, anche lei ballerina, conosciuta nel talent di Maria De Filippi. "Sono state piccole battaglie che stiamo combattendo insieme - ha proseguito il ballerino di latino americano -. Io lo amo e ho paura però sono positivo. Mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui, quindi ho paura. Ma stiamo un po' meglio. Ci stiamo affidando ai medici che in Italia sono eccezionali. Ho festeggiato il mio compleanno in ospedale con lui. La cura più importante è l'amore che gli stiamo dando".

Parlando della sua relazione con Benedetta, invece, Mattia ha detto: "Sono una persona molto riservata, ma è giusto dire che l'amore c'è e va bene". Mentre lei ha ricordato il loro primo incontro ad Amici: "Anche prima di ballare insieme, lui era molto introverso, mentre io sono il contrario quindi gli andavo vicina e volevo capire perché non parlava. Siamo diventati migliori amici, poi finito il programma ci siamo frequentati perché ballavamo in alcuni eventi insieme. Finita l'estate, non avevamo scuse per stare sempre insieme, ma si è scoperto che questo rapporto andava oltre l'amicizia". "Ci stiamo migliorando la vita, mi sta sempre accanto soprattutto adesso con la situazione difficile con papà", ha aggiunto Zenzola.