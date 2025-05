Verissimo, Teresa Langella: "Mi manca qualcosa"

"Sento che mi manca qualcosa, vorrei sentirmi qualcosa di più": Teresa Langella, ex protagonista di Uomini e donne, lo ha detto a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, su Canale 5. Tra qualche mese l'influencer festeggerà il primo anno di matrimonio con Andrea Dal Corso, conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi e con cui è convolata a nozze lo scorso settembre dopo 6 anni di amore. La Langella ora desidera diventare mamma e costruire la sua famiglia: "Ci sono momenti in cui capisco che non mi manca niente - ha detto - ma c'è quel desiderio che rimane lì. Ho le stesse paure di mia madre, i miei genitori vorrebbero diventare nonni". E ha poi aggiunto di non avere troppa fretta: "Non voglio correre contro il tempo. Quando sarà, sarà".

In studio con lei a un certo punto è entrata la mamma Nunzia. "Dopo tre gravidanze andate male, non mi aspettavo la sua nascita. Ho fatto 7 test", ha ricordato la signora Nunzia. Mentre Langella ha raccontato di non aver mai lasciato sola la madre, nemmeno nei momenti di difficoltà, come quando a 17 anni ha scoperto che era malata: "Ho visto i miei genitori vivere momenti tanto felici e sereni, che non è scontato. Non è mai mancato amore in famiglia. La cosa che non mi dimentico è che quando hanno aperto 2 attività nello stesso anno e purtroppo è arrivata la malattia della mamma al seno, papà ha chiuso il bar per starle vicino. È stata la fase più difficile della mia vita, ho tirato fuori una forza che non pensavo neanche di avere".