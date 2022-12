Piero Armenti, esplode l'ira: "Insultatemi", finisce malissimo

02 dicembre 2022 a

a

a

Piero Armenti, il famosissimo travel-blogger de "Il Mio Viaggio a New York", ha avuto uno scontro piuttosto acceso con i suoi fan che lo seguono sui social. A quanto pare uno dei suoi ultimi post ha suscitato non poche polemiche. Dopo un viaggio in Islanda, poco prima del rientro a New York, Armenti ha pubblicato un video accompagnato da una disascalia piuttosto curiosa: "Prima di partire per New York, alle 23, abbiamo avuto una grande voglia di sushi, lo abbiamo pagato con i soldi che facebook ci dà per ogni insulto ricevuto. Continuate, così mi pago la prossima vacanza".

La risposta di qualche utente non si è fatta attendere: "Quando però scrivete questi post, e tu non sei l’unico, perdete punti e fate una pessima figura. Evidentemente la gente in un periodo come questo dove la maggior parte deve fare delle rinunce , è arrabbiata e si sfoga anche così. Invece di dare queste risposte da spocchiosi provate invece a pensare di quanto siete privilegiati in questo momento e cercate di capire e di sorvolare sopra a commenti che vi danno contro. Sarebbe la cosa più intelligente. Ma come detto da altri signori si nasce, non si diventa nemmeno con tutti i privilegi del mondo. E stai attento che vi sono altri personaggi in giro che stanno capendo il giochino è ti stanno facendo concorrenza, basta poco che poi il sushi non te lo mangi più", ha commentato un utente.

La replica di Armenti è arrivata subito: "nfatti sorvoliamo, e io personalmente mi godo ogni singolo secondo della mia vita, sapendo che non sono un privilegiato come dici tu, ma uno che ha lasciato la propria terra tra le lacrime dei genitori, è andato in un paese straniero e ha iniziato da zero come altri cinque milioni di italiani, ha lottato contro una lingua sconosciuta, e pian piano, masticando molti bocconi amari, è riuscito a togliersi qualche soddisfazione, e ora mi godo il giusto premio. Invito quelli come te che amano insultare a fare lo stesso e si toglierebbe qualche soddisfazione. Insultare su Fb non porta a niente. In ogni caso gli insulti non mi infastidiscono, è tempo usato dalle persone per interagire con me, e questo è quello che conta. E ora mi vado a preparare che devo viaggiare tra pochi giorni di nuovo". Uno scontro davvero durissimo.