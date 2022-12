Da Achille Lauro a Mariano Di Vaio: pioggia di vip per Filippo Tonzani e Tommaso Battistacci a Pt Suite

Francesco Fredella 05 dicembre 2022 a

a

a

Un luogo per ritrovare se stessi, dove il benessere a 360° viene messo al primo posto. Un team di coach esperti che lavorano in sinergia per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo, per sostenerti e creare il percorso più adatto a te: questo è PT Suite, esclusivo centro di consulenza per il benessere della persona.

Da Achille Lauro, a Mariano Di Vaio, da Vanessa Incontrada a Isabella Poti, sono moltissimi i personaggi famosi del mondo dello spettacolo ed imprenditori che si sono affidati a loro per rivoluzionare il loro stile di vita.

La struttura nasce da un’intuizione dei due founder, Tommaso e Filippo nel 2019.

Nella loro esperienza da sportivi si sono resi conto che l’ostacolo più grande per il raggiungimento di risultati soddisfacenti e duraturi fosse la mancanza di una visione d’insieme. Ogni variabile è da considerare quando ci si approccia a dare una svolta decisa alla propria forma, fisica e non.

Una destinazione “one-stop” dalla quale si esce diversi, trasformati nello spirito e nel corpo, grazie a un team multidisciplinare di professionisti attenti, pronti a cucire la soluzione più giusta attorno alle caratteristiche dell’individuo, rispettando ritmi di vita, abitudini, e peculiarità specifiche.

Da settembre 2019 ad oggi il loro team si è espanso e ad oggi conta più di 10 professionisti del settore fitness e nutrizione; due sedi tra Perugia e Milano, l’approccio di PT Suite è unico nel suo genere. Le fondamenta del loro metodo si basano sul concetto del benessere, parola che deriva da ben-essere cioè "stare bene" o "esistere bene" e consiste in uno stato di equilibrio momentaneo e dinamico dal punto di vista fisico, mentale e sociale. Un approccio innovativo attraverso protocolli personalizzati alimentari, di allenamento e di miglioramento del mindset.

La personalizzazione è quello che li contraddistingue, Filippo e Tommaso sono fermamente convinti che per raggiungere obiettivi reali e duraturi nel tempo quello che è veramente fondamentale è creare piani di alimentazione, allenamento e integrazione cuciti su misura sulla persona.

Quando si entra in Suite si viene ascoltati prima di tutto, si stabiliscono quali sono gli obiettivi, le sfide da superare e i passi da compiere per ritrovare la miglior versione di se.

Chi si è affidato al team di PT ha ricevuto costante motivazione sia durante i periodi di up che di down, perché, parliamoci chiaro, in un percorso di trasformazione esistono anche i periodi ‘no’.

Quello che è davvero importante è saper affrontare quei momenti ed è proprio tramite la grinta che i ragazzi cercano di trasmettere ai propri clienti che questo diventa possibile.

I punti forti di PT Suite, quindi, si basano proprio sul concetto di personalizzazione, nessun cliente che decide di intraprendere un percorso con loro riceverà mai le stesse programmazioni di altri; questo perché ogni persona viene studiata in maniera specifica, il team lavora in sinergia sulle programmazioni di ogni atleta studiandone caratteristiche, abitudini, stili di vita e obiettivi andando a focalizzarsi sui punti deboli e sui punti di forza cercando di educarli ad un corretto stile di vita che possa essere duraturo per sempre.