Sabrina Ferilli fa impazzire i fan: vedo e non vedo, la foto clamorosa

Sabrina Ferilli, per lei il tempo si è fermato. L'attrice romana su Instagram delizia i suoi fan con selfie e foto che mostrano il suo corpo a 58 anni ancora come lo abbiamo conosciuto nei suoi esordi nel cinema da giovanissima. Le sue curve non hanno subito l'effetto del logorio degli anni e così sui social appare anche un selfie con un vedo-non vedo che ha mandato i suoi fan in tilt. L'attrice indossa un semplice maglia e nella parte inferiore si vedono le gambe che sottolineano la sensualità della Ferilli.

E come sempre non sono mancati gli apprezzamenti per l'attrice da parte dei suoi fan. "Il tuo riflesso è il più bello del mondo“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Riflessi belli, perché tu sei bella di tuo”, “Sei una meraviglia”, “Le curve più belle”. Insomma la Ferilli ha stupito ancora i suoi fan con uno scatto mozzafiato. Negli ultimi tempi poi è diventata una delle "regine" del sabato sera con la sua presenza fissa a Tu si que vales.

L'attrice ha deliziato il pubblico con i suoi commenti e giudiiz sempre molto diretti e spesso in contrasto con gli altri membri della giuria, da Maria De Filippi a Gerry Scotti. Insomma la Ferilli sta vivendo sia dal punto di vista artistico che da quello fisico una sorta di seconda giovinezza. E in effetti a 58 anni resta una delle donne del cinema e della tv più amate da tutti gli italiani.