Radiofreccia, ecco come votare la Top20 del 2022

06 dicembre 2022 a

a

a

Musica. Rock puro. Una sola parola: Radiofreccia, una delle radiovisioni del gruppo RTL 102.5. Andando su www.radiofreccia.it, è possibile votare la Top 20 di Radiofreccia dell'anno. Il vincitore sarà svelato in diretta martedì 20 dicembre

Come ogni dicembre è arrivato il momento di tirare le somme e votare la Top 20 dell'anno di Radiofreccia. Tra le 20 canzoni Top 20 più suonate da Radiofreccia nel 2022 avrete la possibilità di votare la vostra Top 20 preferita registrandovi su www.radiofreccia.it nella sezione dedicata alla Top 20 2022.

Ogni giorno le canzoni in gara saranno presentate durante Electric Ladyland.

Martedì 20 dicembre 2022, dalle 14.00, in diretta con Cecile B scopriremo tutta la classifica dalla ventesima alla prima posizione e decreteremo il vincitore della Top 20 2022 di Radiofreccia.

Nelle precedenti edizioni, il titolo di Top 20 dell'anno di Radiofreccia è stato vinto da:

2017. Nothing But Thieves - Amsterdam

2018. Smashing Pumpkins - Solara

2019. Greta Van Fleet - Lover, Leaver (Taker, Believer)

2020. Ozzy Osbourne - Ordinary Man

2021. Greta Van Fleet - Broken Bells

Ecco, in ordine alfabetico, le 20 canzoni in gara:

ARCADE FIRE – THE LIGHTNING I, II

THE BLACK KEYS – WILD CHILD

COLDPLAY – HUMANKIND

COREY TAYLOR – ON THE DARK SIDE

EDDIE VEDDER – BROTHER THE CLOUD

FLORENCE AND THE MACHINE – FREE

FONTAINES D.C. – JACKIE DOWN THE LINE

GORILLAZ – CRACKER ISLAND

JAMIE BOWER – I AM

LIAM GALLAGHER – EVERYTHING’S ELECTRIC

NOTHING BUT THIEVES – LIFE’S COMING IN SLOW

OZZY OSBOURNE – ONE OF THOSE DAYS

PAOLO NUTINI – THROUGH THE ECHOES

PORCUPINE TREE – OF THE NEW DAY

RAMMSTEIN – ZICK ZACK

RED HOT CHILI PEPPERS – BLACK SUMMER

SAM FENDER – GETTING STARTED

SHINEDOWN – DAYLIGHT

SPOON – WILD

YUNGBLUD – THE FUNERAL