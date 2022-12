Alfonso Signorini, "perché non sono andato al matrimonio". Cipriani, che imbarazzo

07 dicembre 2022 a

"Loro sanno com'è andata". Alfonso Signorini ha dato buca a Francesca Cipriani nel giorno del suo matrimonio? La notizia ha terremotato il mondo del gossip (e della tv trash) nel weekend, grazie alla maliziosa corrispondenza social del blogger Amedeo Venza direttamente dalle nozze della showgirl con l'imprenditore romagnolo Alessandro Rossi. Invitato, Venza ha testimoniato in diretta con le sue Stories il mancato arrivo di Signorini, annunciato dagli inviti come testimone della sposa. Il suo prestigioso posto alla fine è stato preso, all'ultimo minuto, da Giucas Casella. Ma secondo il conduttore del Grande Fratello Vip e direttore di Chi le cose non sono andate esattamente così.

Su Casa Chi, format lanciato sempre su Instagram, Signorini rompe il silenzio (della stessa Cipriani, che non ha mai commentato le notizie dei forfait vip, compreso quello di Katia Ricciarelli che avrebbe dovuto cantare alla cerimonia) e spiega: "Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza".

Come dire: sarebbe stato tutto solo un grande equivoco, uno spiacevole misunderstanding che ha coinvolto gli altri invitati generando il "caso". "Anche Giucas Casella non è stato un ripiego - puntualizza ancora Signorini -. Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco. I problemi sono altri ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GfVip. È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato".