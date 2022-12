Formigli, rissa con Gallera: "Abbia rispetto dei morti", "non dica stupidaggini"

09 dicembre 2022 a

a

a

Durissimo scontro a Piazzapulita, su La7, nella puntata dell'8 dicembre, tra Corrado Formigli e l'ex assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera sulle morti nelle Rsa durante la pandemia da Covid: "Un provvedimento fece molto discutere, fu la decisione della Regione di spostare tanti malati dagli ospedali alle Rsa che portò dove c'erano dei fragili dei focali che portarono a delle stragi pazzesche", esordisce il conduttore. Che chiede all'ex assessore: "Almeno su quello una autocritica la facciamo?".

Formigli e De Benedetti, l'operazione vigliacca e infame: ballano sui morti

A quel punto Gallera sbotta: "Grazie, le cose che ha detto non hanno alcun fondamento. Noi abbiamo deciso di coinvolgere le Rsa a condizione che avessero padiglioni separati e personale dedicato. Quindi nessuna di quelle persone...". Ma Formigli non lo lascia concludere e attacca: "No scusi, io l'ho ascoltata adesso mi faccia dire". Gallera insiste: "Abbiamo spostato solo 160 pazienti. Quello che ha detto è una stupidaggine".

"Covid? Non proprio. Ecco la vera pandemia". Bassetti, perché "rischiamo uno tsunami"

Quindi Formigli perde la pazienza: "Non le permetto di insultare, stupidaggini lo dice a qualcun altro. Lei adesso stia zitto. Noi abbiamo documentato con delle inchieste che manderò sui social e se vuole anche in dvd a casa sua in cui viene mostrato come è esploso nelle rsa il numero di contagi. Abbia rispetto di tutti quei morti di Covid nelle Rsa, porca miseria. Non dica stupidaggini, per cortesia".