Selvaggia Lucarelli nella bufera per una gaffe: "Effetto-Meloni"

Dopo i tassisti Selvaggia Lucarelli prende di mira una pasticceria di Genova, con tanto di scivolone. A spiegare quanto accaduto è la stessa opinionista, che su Facebook scrive: "Effetto Meloni. Una delle più famose pasticcerie storiche di Genova, Mangini in Piazza Corvetto, ha deciso di non accettare più carte e bancomat - si legge nel post - nonostante l’obbligo. Si ricomincia a parlare di discriminazioni a caso, ci mancava".

Eppure qualcosa agli utenti del web non torna ed ecco che subito il legame tra la scelta del negoziante e le misure annunciate dal governo Meloni viene smontato. In realtà, infatti, la scelta della pasticceria è ben più antica rispetto alla formazione dell'attuale esecutivo e in vetrina sono presenti da tempo cartelli informativi (riconoscibili anche nelle foto pubblicate dalla giornalista) in cui vengono spiegate in maniera dettagliata le ragioni che hanno spinto la proprietaria verso questa presa di posizione.

"Ma quale effetto Meloni - tuona una residente ligure - sono di Genova e questa attività ha sempre e solo voluto contanti. Motivo per cui non ci ho mai messo piede". Insomma, la Lucarelli è incappata in una vera e propria gaffe. Il tutto pur di attaccare il governo guidato da Giorgia Meloni.