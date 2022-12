Arisa, le foto in lingerie scatenano la polemica: "Film a luci rosse"

12 dicembre 2022 a

Indignazione per Arisa. Ai fan alcuni scatti della cantante proprio non piacciono, al punto di commentarli al vetriolo. L'artista da tempo si mostra senza filtri sui social, mostrando di sentirsi a proprio agio con il proprio corpo. Eppure non tutte le foto vengono apprezzate. È il caso di alcune immagini in bianco e nero pubblicate su Instagram dove si mostra in lingerie e la si vede in posizioni provocanti.

"Finisci a fare film a luci rosse", commenta un utente del web mentre altri gli fanno eco: "Da cantante a...boh". E ancora, in riferimento a un'ammissione che aveva fatto: "A quando con Rocco?". L'artista però non ha mai nascosto la sua nuova visione della vita. Dopo che per lungo tempo si è sentita inadeguata, ora tutto è cambiato: "Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno - scriveva sui social tempo fa -. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo".

E ancora: "Non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche, persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere". Complice, come lei stessa ha ammesso più volte, l'esperienza a Ballando con le Stelle. L'avventura prima, e la vittoria poi, le hanno dato l'opportunità di cambiare idea su se stessa.