Fiorello, la battuta più spinta: "Passa la prostata ma ti viene l'infarto"

Fiorello sta ottenendo un successo clamoroso con Viva Rai 2. Lo showman siciliano ha praticamente resuscitato una rete morta, soprattutto in quella fascia oraria. Non solo, perché si è subito presa una grande rivincita sul Tg1, che si è suicidato ingaggiando uno scontro con Fiorello e costringendolo ad andare su Rai2, a discapito proprio della prima rete che non riesce a reggere il confronto di ascolti.

Nella puntata di oggi, martedì 13 dicembre, con Fiorello c’era anche Gabriele Muccino. I due hanno ironizzato su alcune dichiarazioni di Bryan Adams, rockstar con 40 anni di carriera alle spalle secondo cui “gli uomini hanno bisogno di fare sesso 27 volte al mese per avere una prostata sana”. “Neanche i conigli”, ha scherzato Muccino, mentre Fiorello ha aggiunto: “Guarisci dalla prostata ma ti viene l'infarto”. Adams ha parlato del suo rapporto con il sesso in un’intervista con il Guardian: “Il mio dottore dice che per una prostata sana gli uomini dovrebbero fare sesso 27 volte al mese, ma chi tiene davvero questo ritmo?”.

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano britannico, la rockstar ha risposto anche a una domanda sulla morte, raccontando quando ha sentito di esserci andato vicino: “Mentre facevo paracadutismo e il paracadute si era arrotolato intorno alle gambe”. Un vero e proprio retroscena, dato che Adams non aveva mai parlato di questo incidente.