Anna Falchi, lo sfogo senza precedenti: "Cosa penso dei vip"

È tornata alla ribalta Anna Falchi, attrice e conduttrice, nonché celebre sex symbol degli anni '90. Da un po' di tempo a questa parte è lei al timone del programma mattutino I Fatti Vostri in onda ogni giorno su Rai 2, insieme al giornalista Salvo Sottile. Un grande momento dunque per lei, non soltanto da un punto di vista professionale, ma anche privato. Dopo aver spento le sue 50 candeline, ha raggiunto il traguardo dei 30 anni di carriera e ha anche trovato l’amore accanto all'imprenditore, estraneo al mondo dello spettacolo, Walter Rodinò. In questi giorni, sulle pagine del settimanale Chi si è aperta, svelando come procede la sua vita sentimentale, e facendo anche delle rivelazioni su ciò pensa delle relazioni tra vip.

“Ho avuto compagni che con me sono diventati famosi, ma a casa come diva ci sono io”. Queste le parole della Falchi nel corso dell’intervista rilasciata al giornale diretto da Alfonso Signorini. Ha poi proseguito il racconto, con un velo di ironia, dicendo: “Cerone contro cerone non funziona, gli uomini dello spettacolo sono troppo egocentrici. Mi piacciono le persone carismatiche, non egocentriche”. Intanto, dopo la sua ultima storia d’amore con Andrea Ruggeri, giornalista e politico con cui è stata fidanzata per 11 anni, l'ex showgirl ha ora trovato in Walter la sua metà. “Siamo vicini di casa”, ha svelato, sottolineando di aver scoperto l’amore proprio dietro l’angolo, e non tramite i social o degli amici in comune.

La presentatrice ha infine dichiarato di avere un ottimo rapporto con il padre della figlia dodicenne, Alyssa, avuta dalla precedente unione con l'imprenditore Danny Montesi. Anche se la loro storia si è conclusa, il bene non si è spento e Montesi è molto presente nelle loro vite, pur non abitando a Roma. “Con lui ho un rapporto di fratellanza” ha detto, sottolineando: “Quando ha un momento di down non esita a chiamarmi per chiedermi consigli, è un bravo ragazzo, un bravo papà”.