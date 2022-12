Benedetta Rossi, appena sveglia e al naturale: la foto che fa impazzire i fan

Francesco Fredella 16 dicembre 2022 a

Sveglia al naturale, senza trucco. Spettinata. Insomma, in abbigliamento da casa e non da social. Ma Benedetta Rossi, famosa food blogger ed amata dagli italiani, non rinuncia affatto a sorprendere i followers. Così, appena sveglia, realizza qualcosa di davvero virale che resta nel cuore di tutti.

Benedetta Rossi è seguitissima sui social, dove ha avuto inizio diversi anni fa il suo percorso che - ancora oggi - la sta portando sempre più in alto nelle classifiche fino ad arrivare a Fatto in casa per voi, che piace tantissimo ai telespettatori. Nelle puntate Benedetta Rossi regala sempre novità che sono al passo con i tempi quando si parla di cucina. Ma le ultime foto senza filtri funzionano abbastanza, anche di più rispetto a quelle ritoccate che vediamo in giro.

Per lei è stato un anno ricco di impegni: la tv, i libri, le presentazioni in giro per l'Italia e poi un nuovo format a cui starebbe lavorando. Non dimentichiamo che lei negli appuntamenti Live dispensa consigli e ricette adatte alle feste. Occhi puntati anche su Fatto in casa live – Il menù di Natale, lo speciale di Benedetta Rossi che andrà in onda sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14:00 su Real Time e Food Network.



Ma quello che tiene banco in queste ore resta una foto abbastanza inusuale. Suo marito è sempre complice e non mancano Ig stories che diventano virali facendo subito il giro della Rete. Coprispalle maculato, sguardo del mattino, la food blogger appare sui social come tutti dovrebbero fare: senza filtri, senza inganni.