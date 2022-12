Sanremo giovani, Will conquista un posto tra i big del Festival

17 dicembre 2022 a

a

a

Ci sarà anche Will sul palco del Festival di Sanremo a febbraio 2023, dopo aver superato la finalissima di Sanremo Giovani con il brano Le cose più importanti. Il giovane artista negli ultimi anni è diventato una vera e propria icona della nuova musica pop e si prepara così a calcare per la prima volta l’ambitissimo palco dell’Ariston tra I Big della canzone italiana. Il brano che presenterà in gara dal prossimo 7 febbraio alla 73° edizione del Festival s’intitola Stupido.

Tra le penne più originali, fresche e carismatiche della nuova scena pop urban contemporanea, Will al secolo William Busetti non nasconde la sua gioia: "Sto vivendo attimi e momenti indescrivibili, un tripudio di emozioni e sentimenti che mi porterò sempre nel cuore, l’adrenalina in questo momento è troppo alta, cercherò di realizzare davvero nei prossimi giorni quello che mi sta davvero succedendo. Sono felicissimo e orgoglioso di aver portato a un pubblico così ampio la mia musica".



Le cose più importanti, spiega, "è un brano a cui tengo in particolare e sono contento sia arrivato come desideravo. Grato alla commissione che ha creduto nel mio progetto e nella mia musica consentendomi di realizzare un sogno che mai avrei pensato potesse realizzarsi. Grato anche al mio team che mi ha supportato sin da giorno zero, un percorso fatto di sacrifici, costanza e determinazione. Fiero e onorato di essere in gara con tantissimi artisti che sono dei veri e propri idoli della musica italiana, non vedo l’ora di poter vivere il vortice delle emozioni che mi porteranno a Sanremo 2023".