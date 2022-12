Ballando, Paola Barale: "Trauma contusivo", ecco cos'ha

18 dicembre 2022 a

a

a

"Per i San Tommaso": Paola Barale ha pubblicato nelle sue storie Instagram la prova del suo infortunio. Infortunio che non le ha permesso di partecipare al ripescaggio di ieri sera a Ballando con le Stelle. Perché mai però la conduttrice ha sentito il bisogno di pubblicare il referto medico? Referto che di fatto certifica "un trauma contusivo emirotace di destra con lesione fratturativa del 7° ed 8° arco costale di destra”. Tutta colpa di attacchi e polemiche: secondo alcuni, la sua sarebbe stata solo una messinscena per evitare di esibirsi e gareggiare nel ripescaggio.

La showgirl, allora, è sbottata con un lungo messaggio su Instagram: "Quella di ieri sera è stata una situazione difficile (che ci crediate o no) e sicuramente inaspettata. Ci tenevo molto a scendere in pista con qualcosa di bello per tutte le persone che mi/ci hanno sostenuto, e mi sono così impegnata in sala prove…le coreografie erano finite ma proprio una settimana fa mi sono incrinata due costole".

"Ci ho provato e sperato fino alla fine (ecco perché eravamo vestiti e pronti per ballare), ma nonostante gli antidolorifici non riuscivo a calmare il dolore. Il medico non mi ha dato l’ok per ballare e ho dovuto accettare la realtà dei fatti mio malgrado", ha chiosato la Barale su Instagram. Alla fine del messaggio ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta, il suo maestro Roly Maden e la conduttrice Milly Carlucci per l’opportunità avuta.